António Oliveira valoriza elenco do Corinthians após vitória contra Cianorte pela Copa do Brasil

"O Corinthians tem o privilégio de ter jogadores de qualidade. Não gosto de individualizar. Evidente que Wesley acaba se sobressaindo dentro de uma organização que lhe favorece e todos são importantes. Queremos cada vez nos firmamos como equipe organizada, competente. Um dia é Wesley, outro dia vai ser outro cara. Aqui todos são importantes, a equipe é importante", complementou António, que ainda não perdeu como técnico do Timão.

Agora, o Corinthians espera o confronto entre Olaria e São Bernardo para saber quem será seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no dia 28 (quarta-feira), em solo carioca.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo será válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.