Alvo do São Paulo quase foi para clube italiano e vive temporada artilheira

O São Paulo avalia a possibilidade de investir na contratação do atacante brasileiro André Silva, que defende as cores do Vitória de Guimarães, de Portugal. Destaque no futebol português, o jogador quase se mudou para a Itália no mês passado.

No início deste ano, quando a janela de transferências estava aberta, André Silva ficou muito perto de ser vendido ao Hellas Verona, que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Italiano. O clube chegou a um acordo com o Vitória e ficou por detalhes de anunciá-lo como novo reforço.

Entretanto, o negócio melou por um motivo o tanto quanto curioso. O Hellas acreditava que o jogador era português, portanto, ele não ocuparia uma vaga de estrangeiro no time por possuir passaporte europeu. O clube italiano baseou-se em informações do Transfermarkt, site especializado em estatísticas e valores de negociação, no qual, por engano, constava que o atleta havia nascido em Portugal.