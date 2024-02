Venda de ingressos para a Copa América começa na próxima quarta-feira

A Conmebol anunciou que a venda de ingressos para a Copa América de 2024 terá início na próxima quarta-feira. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, acontecerá durante os dias 20 de junho a 14 de julho.

"A partir de 28 de fevereiro, os admiradores do torneio de seleções mais antigo do mundo e um dos mais emocionantes do continente poderão adquirir seus ingressos acessando o site copaamerica.com", divulgou a entidade.

Inicialmente os torcedores terão acesso aos ingressos para a fase de grupos, quartas de final, semifinais e disputa pelo terceiro lugar. As entradas para a final do torneio, que terá como palco o Hard Rock Stadium, serão disponibilizadas em uma data futura.