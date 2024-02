Torcida do Inter esgota ingressos para clássico contra o Grêmio pelo Gaúcho

As únicas entradas restantes são no Coração do Gigante, serviço especial dentro do estádio.

Os 2 mil ingressos destinados aos visitantes ainda não esgotaram, e os torcedores do Grêmio ainda podem realizar a compra.

O Internacional é o líder do campeonato estadual com 22 pontos, seguido pelo Tricolor, que tem 20. A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília) de domingo.