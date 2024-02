Tiquinho erra pênalti, e Botafogo cede empate ao Aurora nos acréscimos pela Pré-Libertadores

Com Tiquinho Soares perdendo pênalti, o Botafogo ficou no empate por 1 a 1 com o Aurora-BOL, nesta quarta-feira (21), na Bolívia. O resultado deixa o confronto em aberto pela segunda fase da Pré-Libertadores.

Os cariocas abriram o placar no primeiro tempo, com Junior Santos. Porém, os alvinegros acabaram sofrendo o gol de empate nos acréscimos da etapa final, com Dario Torrico.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Quem vencer, avança na competição. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis.