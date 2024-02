Sousa marca duas vezes no final, e Cruzeiro dá adeus à Copa do Brasil

O Cruzeiro encerrou nesta quarta-feira, de maneira precoce, a sua participação na Copa do Brasil. Em jogo marcado por uma forte chuva, a equipe mineira foi superada pelo Sousa por 2 a 0, no Estádio Antonio Marizna, na Paraíba. Danillo Bala foi o herói da classificação paraibana e marcou os dois gols dos donos da casa no final da partida.

O time mineiro não conseguiu aproveitar a vantagem do empate a seu favor e se despede da Copa do Brasil precocemente. A equipe estava segurando o resultado até o fim do jogo, quando sofreu os dois gols.

O Sousa, por sua vez, comemora uma das classificações mais importantes de sua história. O adversário do time paraibano na próxima fase ainda não foi definido.