Reintegrado ao São Paulo, James Rodríguez não entra em campo há quase três meses

O meio-campista James Rodríguez ficará no São Paulo. Nesta semana, o colombiano voltou atrás e decidiu seguir no clube tricolor, desistindo da rescisão contratual.

Apesar do "retorno", o jogador não ficará à disposição do técnico Thiago Carpini tão cedo. Primeiro por uma questão do regulamento do Campeonato Paulista. O Tricolor só pode inscrever novos atletas na próxima fase do Paulistão, se chegar até lá.

Outro motivo é físico. James Rodríguez não entra em campo desde o dia 26 de novembro do ano passado, quase três meses. Seu último jogo foi o empate sem gols do São Paulo com o Cuiabá, no MorumBis, pelo Brasileirão.