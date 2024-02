Palmeiras anuncia renovação de contrato com Vitor Reis, zagueiro destaque da base

Atualmente no sub-20 do Verdão, o defensor treina regularmente com o elenco profissional, comandado por Abel Ferreira, na Academia de Futebol. O zagueiro foi relacionado para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulista, mas permaneceu no banco.

Em outubro do ano passado, Vitor Reis foi eleito pelo jornal britânico The Guardian um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial. Ao todo, quatro brasileiros nascidos em 2006 fizeram parte dessa lista, entre eles outras duas Crias da Academia: o atacante Endrick e o meia-atacante Luís Guilherme.