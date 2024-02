Muricy reconhece dificuldade na renovação de Wellington com São Paulo

O São Paulo está em alerta em relação ao futuro da lateral esquerda do time. Depois de perder Caio Paulista para o Palmeiras, o Tricolor corre o risco de ficar sem Wellington a partir do ano que vem.

Com contrato até o final de 2024, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano. O Internacional aparece como um candidato. O coordenador técnico Muricy Ramalho reconhece que a negociação é complexa.

"Está um pouco difícil", admitiu Muricy, em entrevista ao canal do Arnaldo e Tirone. "O São Paulo já fez várias propostas, eles estão conversando, não é fácil", emendou.