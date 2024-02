Luke Shaw se lesiona novamente e deve ser desfalque no United pelo restante da temporada

Além dele, o elenco apresenta outro problema, já que o outro lateral esquerdo da equipe, Tyrell Malacia, também está machucado.

O duelo seguinte do Manchester United será no próximo sábado, às 12h00 (de Brasília), diante do Fulham, no Old Trafford, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Na sexta colocação com 44 pontos, a equipe vai em busca de sua quinta vitória seguida na competição.