Lucas posta foto ao lado de James Rodríguez no CT do São Paulo e celebra: "Ele fica"

Mesmo com o pedido para deixar o São Paulo, James Rodríguez seguiu treinando para manter a forma física no CT da Barra Funda. Pelo time tricolor, o jogador soma apenas um gol marcado em 14 jogos disputados, todos no último ano.

Segundo o coordenador técnico Muricy Ramalho, ele ainda pediu desculpas por não ter viajado com a equipe a Belo Horizonte para a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, e conversou com o técnico Thiago Carpini.