Liverpool goleia Luton Town e abre quatro pontos de vantagem na ponta do Inglês

Logo aos 11 minutos, Chong bateu e, no rebote do goleiro, Ogbene marcou para o Luton Town. A reação do Liverpool veio no segundo tempo. Mac Allister cobrou escanteio e Van Dijk fez de cabeça, aos 10 minutos. Três minutos depois, mais um cruzamento de Mac Allister e, desta vez, Gakpo marcou.

Aos 25 minutos da etapa final, Luis Díaz aproveitou erro na saída de jogo do Luton e fez o terceiro. Já aos 44, Jake Elliot pegou uma sobra dentro da área e bateu no ângulo para fechar a goleada do Liverpool.