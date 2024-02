Liga Alemã desiste de vender parte da Bundesliga após protestos

DFL Members Assembly votes for strategic marketing partnership at league level ? https://t.co/6LF7HJJ6gz pic.twitter.com/2KDWEsrfec

No início, os torcedores estendiam faixas contra a venda. Depois, começaram a atirar objetos no gramado, principalmente bolas de tênis e moedas falsas, forçando o jogo a ser paralisado. Isso acontecia várias vezes ao longo da partida e dificultava seu andamento. Torcedores também já utilizaram veículos de controle remoto e, em um caso, prenderam cadeados de bicicleta às traves.

Hans-Joachim Watzke, porta-voz do comitê executivo da DFL e CEO do Borussia Dortmund, falou sobre esse recuo e desistência do processo de venda:

"Tendo em vista os desenvolvimentos atuais, uma continuação bem-sucedida do processo não parece mais possível. Mesmo que haja uma grande maioria a favor da necessidade empresarial da parceria estratégica, o futebol profissional alemão está no meio de um teste crucial, que está a causar grandes disputas não só dentro da associação da liga entre os clubes, mas em alguns casos também dentro dos clubes (...) que comprometem cada vez mais as operações dos jogos, os calendários específicos dos jogos e, portanto, a integridade da competição."