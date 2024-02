Francês campeão do mundo alerta Real Madrid sobre Mbappé: "Pode ser um problema"

O ex-jogador francês Emmanuel Petit, ganhador da Copa do Mundo 1998, comentou a provável ida de Kylian Mbappé ao Real Madrid. Apesar da qualidade técnica do atacante, o antigo meio-campista alertou o clube espanhol sobre possíveis inconvenientes com a chegada do astro.

"Se Mbappé for para Madrid, pode ser um problema. Não só em termos de salário, mas também em termos de liderança no vestiário. Bellingham tem sido incrível, assim como Vinicius e, se for para Madrid, (Mbappé) terá que jogar como atacante, assim como fez recentemente no PSG. Mas todos sabemos que esta não é a sua melhor posição. Há muitas perguntas e nenhuma resposta", disse Petit em entrevista ao AS.