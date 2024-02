Ex-Santos marca, Bahia goleia o Moto Club-MA e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Os gols entre Moto Club-MA e Bahia

Mesmo longe de seus domínios, o Bahia foi quem criou as principais oportunidades no primeiro tempo. Aos 23, Cauly cobrou falta direta no gol, no canto esquerdo do goleio Deijair, que se jogou para fazer boa defesa.

Quatro minutos depois, Thaciano fez cruzamento da direita, e Juba chutou travado. Na sobra, Cauly tentou bater da marca do pênalti, mas a zaga travou mais uma vez. No rebote, Jean Lucas solta a bomba, mas por cima do gol.

O Tricolor de Aço, enfim, abriu o placar aos 41 minutos. Cauly foi derrubado dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti. O atacante Oscar Estupiñán foi para a cobrança, deslocou o goleio adversário e abriu o placar em São Luís.

Na volta do intervalo, os visitantes precisaram de apenas seis minutos para ampliar a vantagem. Jean Lucas aproveitou a sobra na meia-lua após bela defesa de Deijair e chutou forte para estufar as redes. Aos dez, Cauly recebeu de Everton Ribeiro, costurou a defesa do Moto Club e anotou o terceiro.

Aos 32 minutos, o Bahia teve mais um pênalti marcado a seu favor. Ademir foi para a cobrança, mas o goleiro Deijair acertou o canto e defendeu. Os donos da casa ainda tiveram o lateral Pablo Alves expulso após receber o segundo cartão amarelo, por reclamação.