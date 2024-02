Diniz pode ter reforços para decisão da Recopa contra a LDU

O Fluminense já está em Quito, onde enfrenta a LDU, do Equador, no duelo de ida pela Recopa Sul-Americana. Para esta partida, o técnico Fernando Diniz poderá contar com retornos importantes. O principal deles é o do atacante Keno, recuperado de um problema físico.

Além dele, os zagueiros Marlon e Manoel também viajaram com a delegação. O primeiro se recuperou de lesão, enquanto o segundo está liberado para atuar após cumprir suspensão por doping.