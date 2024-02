Corinthians atualiza situação de trio e fecha a preparação para a Copa do Brasil

O Corinthians, na manhã desta quarta-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava, fechou a preparação para a estreia da Copa do Brasil. O Timão atualizou a situação de Cássio, Pedro Raul e Yuri Alberto.

O goleiro Cássio, que sofreu um trauma no quadril direito no dérbi, treinou parcialmente com o grupo e será reavaliado diariamente. Já Yuri Alberto (fratura no oitavo arco costal) realizou aquecimento normalmente, mas fez um trabalho individual no campo.

Com isso, Cássio é dúvida para o embate, enquanto Yuri é baixa certa. Diego Palacios (lesão meniscal no joelho) e Pedro Raul (lesão na parte posterior da coxa) fecham a lista de desfalques. O centroavante evoluiu no seu processo de recuperação, iniciando a fase de transição.