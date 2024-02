Com valorização da base, 100% dos grandes clubes do Brasil apresentam o Certificado de Clube Formador

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza e responsável direto pela conquista do CCF para o clube, comenta sobre a importância do selo para a instituição, depois da renovação do documento em 2023: "Com a conquista do certificado, o Fortaleza se beneficia diretamente com a proteção de ativos do clube. Para a diretoria, os jogadores, os representantes dos garotos e todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento, o documento é fundamental".

Rafael Fernandes, diretor executivo das categorias de base do Sport, clube nordestino que também renovou seu certificado no ano passado, comenta sobre a importância das categorias de base.

"O clube está investindo bastante nas categorias de base. Recentemente, melhoramos a infraestrutura do CT e estamos planejando mais ações. Isso mostra o quanto nos preocupamos com a modalidade, pois sabemos que ela é o oxigênio para o crescimento da equipe", afirma Rafael.

Com a disparidade financeira entre os países europeus e sul-americanos, a tendência é que cada vez mais, jovens atletas sejam procurados por equipes de fora. Na Copa do Mundo Sub-20 do ano passado, 7 dos 23 atletas já haviam sido negociados com o futebol do exterior. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, avalia a importância do certificado, renovado em novembro do ano passado, para o clube.

"O certificado de formação concedido pela CBF foi de extrema importância para o Cuiabá. Representa uma validação da entidade, evidenciando o comprometimento do clube em seguir as exigências necessárias para a formação de atletas. Essa conquista é de grande significado para nós, pois temos conseguido atrair mais jovens talentos para nossa base, proporcionando maior segurança no desenvolvimento do jogador", avalia Dresch.

Veja também: