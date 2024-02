Cianorte x Corinthians: informações e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Nessa quinta-feira, o Corinthians faz a sua estreia na Copa do Brasil 2024 e tem a vantagem do empate para passar de fase. O adversário será o Cianorte, às 20h (de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR).

O Timão está em busca de repetir os feitos das edições 1995, 2002 e 2009 e conquistar o tetracampeonato. Após o último título, as melhores campanhas do time de Parque São Jorge na competição foram quando foi vice em 2018 e 2022.

O Corinthians vem de uma sequência de três jogos invictos, com duas vitórias e um empate. Na última partida, o Timão empatou nos minutos finais contra o Palmeiras por 2 a 2, pelo Paulistão.