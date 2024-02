Brasileiro marca nos acréscimos, e Porto abre vantagem sobre o Arsenal nas oitavas da Champions

A disputa do mata-mata da Liga dos Campeões ganhou sequência nesta quarta-feira. Pelo jogo de ida das oitavas de final, o Porto recebeu o Arsenal no Estádio do Dragão e venceu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado no apagar das luzes pelo brasileiro Galeno.

Com o triunfo diante de sua torcida, o Porto de Sérgio Conceição tem a vantagem do empate na partida de volta, que será disputada na Inglaterra. O Arsenal de Arteta, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença caso queira avançar às quartas no tempo normal.

O embate de volta acontece no dia 12 de março, às 17 horas (de Brasília), no Emirates Stadium. Caso o placar agregado termine em igualdade, o confronto irá para prorrogação e, se o empate persistir, o classificado será definido nos pênaltis.