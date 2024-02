Após confusão na Copa da Ásia, Son e Lee fazem as pazes

A participação da Coreia do Sul na Copa da Ásia terminou de forma decepcionante, não só por conta da eliminação para a Jordânia, mas por uma discussão entre o capitão Son, do Tottenham, e alguns jogadores mais novos, como Kang-in Lee, do PSG. O desentendimento rendeu uma lesão no dedo do camisa 7, entretanto, os atletas já fizeram as pazes.

Os coreanos utilizaram as redes sociais para relatarem em um longo texto que se encontraram em Londres, onde conversaram e fizeram as pazes.

"Enquanto capitão da seleção coreana, peço sinceras desculpas. Lamento ter causado problemas e vou trabalhar ainda mais para fazer a seleção crescer. O Kang-in foi bastante criticado depois deste incidente, por favor perdoem-no", publicou Son.