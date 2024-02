Al Nassr bate Al Fayha com gol de Cristiano Ronaldo e avança às quartas Champions da Ásia

O Al Nassr garantiu a classificação às quartas de final da Champions League da Ásia nesta quarta-feira. Com um dos gols marcados pelo astro Cristiano Ronaldo, o time venceu o Al Fayha por 2 a 0 no Al Awal Park at King Saud University.

Com a classificação, o Al Nassr enfrentará o Al Ain para seguir em busca do seu primeiro título da competição. O jogo de ida será no dia 4 de março e a volta na semana seguinte, dia 11, sem local e horário definidos.