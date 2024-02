Santos cita alta procura por ingressos, mas garante normalidade no sistema após reclamações

"A diretoria do Santos está acompanhando atentamente a mobilização dos torcedores e trabalhando permanentemente para garantir agilidade na compra dos ingressos e as melhores condições para a partida contra o São Bernardo", escreveu a equipe.

"Para facilitar, o ideal, é que o torcedor realize a operação de compra por completo, sem deixar o pedido pendente para posterior confirmação. Esse procedimento, além de seguro, facilitará o processo dos demais torcedores, evitando a formação de filas virtuais", finalizou.

Esse será o primeiro jogo do Peixe na cidade de São Paulo no ano. A última vez que o time jogou na capital foi no começo de 2023, no empate de 1 a 1 com a Ferroviária, no Canindé, pelo Campeonato Paulista.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos ocupa a liderança do grupo A do Estadual de 2024, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

Veja a nota do Santos na íntegra:

