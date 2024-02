Rafael Leão, do Milan, rebate ataque racista: "Pessoas com mente pequena"

Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c'è spazio per il razzismo.@RafaeLeao7 we stand with you. In our fanbase and in football, there's no room for racism. #WeRespAct

? AC Milan (@acmilan) February 20, 2024

O próximo compromisso do Milan será nesta quinta-feira, diante do Rennes, fora de casa. O clube busca uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa.