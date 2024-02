James Rodríguez publica foto treinando no São Paulo e diz: "Algo bom está por vir"

? James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 20, 2024

Há duas semanas, o colombiano pediu para deixar o clube alegando falta de oportunidades. A assinatura da rescisão não aconteceu devido à divergências financeiras. Sem um acordo para encerrar o vínculo, ele voltou a conversar com os dirigentes tricolores e decidiu mudar de ideia, podendo ser reintegrado em breve.

James, que vinha treinando em separado dos companheiros no início desta temporada, não havia sido inscrito pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Ele só pode ser incluído na lista na fase de mata-mata, isso se o time avançar até lá.

O regulamento do torneio permite quatro trocas após o início da fase eliminatória. Mas, no momento, o Tricolor está na terceira posição do Grupo D, com 14 pontos, fora da zona de classificação. A equipe tem um jogo a menos.

Mesmo com o pedido para deixar o São Paulo, James Rodríguez seguiu treinando para manter a forma física no CT da Barra Funda. Pelo time tricolor, o jogador soma apenas um gol marcado em 14 jogos disputados, todos no último ano.