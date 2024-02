Grêmio realiza trabalhos físicos e dá sequência à preparação para o Gre-Nal

Na manhã desta terça-feira, o elenco do Grêmio deu sequência à preparação para o Gre-Nal, válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. O clássico está marcado para este domingo, a partir das 18 horas (de Brasília), no Beira-Rio.

Este foi o segundo dia de atividades do grupo gremista na preparação para o duelo. Para dar início aos trabalhos desta terça-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Renato Gaúcho decidiu por ter uma conversa com os jogadores.

Em seguida, os atletas passaram a realizar trabalhos físicos no gramado. Os jogadores iniciaram as movimentações com uma roda de bobinho no círculo central do campo do CT. Esta primeira parte do treino gremista, inclusive, foi aberta à imprensa.