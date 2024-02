Flamengo goleia Boavista com dois de Arrascaeta, retoma ponta e garante ida à semi do Carioca

O Flamengo não teve dificuldade para golear por 4 a 0 o Boavista, nesta terça-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram aos 21 pontos, voltaram à liderança pelo saldo de gols e garantiram avanço à semifinal do Campeonato Carioca.

Já o Boavista segue com 12 unidades e praticamente não tem chance de ir para as semifinais do Estadual. A distância para a zona de classificação é de quatro tentos, com seis em disputa.

Os flamenguistas não tiveram dificuldade na partida. Tanto que encaminharam a vitória no primeiro tempo, com gols de Luiz Araújo e Pedro. Na etapa final, os rubro-negros desperdiçaram um pênalti, com Pedro, mas ampliaram com dois gols de Arrascaeta.