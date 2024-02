Alcaraz abandona contra Thiago Monteiro, e Brasil terá representante nas quartas do Rio Open

Feel better soon and come back stronger ?@carlosalcaraz retires in Rio while facing Thiago Monteiro. @RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/sYBDAGqLYq

Em outro confronto desta terça, o veterano Stan Wawrinka foi derrotado pelo argentino Facundo Díaz Acosta, por 2 sets a 0, com parciais de 5/7 e 4/6, e também se despediu do Rio Open. Já o adversário terá pela frente o compatriota Sebastián Báez, que superou o francês Corentin Moutet, por 2 a 0 (6/4 e 6/3).

O encontro entre os argentinos pelas oitavas de final, assim como o duelo entre Thiago Monteiro e Felipe Meligeni Alves, está previsto para esta quarta-feira (21), com horário e quadra ainda a definir.