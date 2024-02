Félix Torres lidera estatísticas defensivas entre jogadores do Corinthians

? Félix Torres entre todos do @Corinthians no @Paulistao 2024: 1º em passes certos (389) 1º em ações defensivas (41) 1º em duelos aéreos ganhos (24) 1º em bolas recuperadas (39) 1º em cortes (21) 2º em bolas longas certas (35) 2º em duelos ganhos (39) ??? pic.twitter.com/GipMUj5nUm ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 11, 2024

Para contar com o zagueiro, o Alvinegro precisou desembolsar US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 31,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% seguem com o Santos Laguna, do México.

O próximo compromisso de Félix Torres com o Corinthians está marcado para quarta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), diante do Botafogo-SP. O jogo será realizado no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e é válido pela oitava rodada do Paulistão.

