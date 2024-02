Di María critica arbitragem após empate do Benfica no Português "Estamos jogando contra todos"

O meia argentino Angel Di María fez fortes críticas à arbitragem do Campeonato Português. As reclamações vieram após o empate do Benfica por 2 a 2 contra o Vitória Guimarães, fora de casa, pela 21ª rodada da competição.

"O campo não estava em boas condições, era difícil jogar, era difícil controlar a bola. Fizemos uma boa partida, merecíamos mais. Mas nesta temporada estamos jogando contra todos", afirmou após o jogo para a Sport TV, de Portugal.

"Houve substituições, perderam tempo, o goleiro, os jogadores e dão apenas seis minutos. Contra o FC Porto e o Sporting dão dez ou 11 minutos de compensação. Este ano está assim, temos que continuar trabalhando sozinhos", concluiu.