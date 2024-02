Atlético-GO vence Goiânia e se aproxima de classificação no Estadual

Nesta segunda-feira, o Atlético-GO venceu o Goiânia por 3 a 1 em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Goiano. A partida foi realizada no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, na capital do estado.

Com o resultado, o Dragão sobe para a terceira colocação, com 16 pontos, e se aproxima da classificação para a próxima fase do torneio. Já o Galo Carijó, com 11, desce para a sexta posição da competição.

Na próxima rodada, a equipe rubro-negra recebe o América-MG, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Goiânia enfrenta o CRAC, às 20h30, na Arena Rifertil.