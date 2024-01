Arthur Elias sonha com Copa do Mundo Feminina sediada no Brasil em 2027

No ano passado, o Brasil formalizou uma proposta para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Em entrevista para a Fifa, Arthur Elias, novo treinador da seleção brasileira Feminina, comentou a respeito.

"Eu vejo só como algo positivo. Eu estou ansioso e bastante otimista com a candidatura. O Brasil merece pela história que tem com o futebol feminino, pela estrutura e pelo apoio que a CBF vem dando aos clubes. Isso só elevaria ainda mais o desenvolvimento do futebol feminino. E se tiver pressão para que a gente tenha um grande resultado, isso também é bom", começou dizendo.

"Nossas atletas gostam de desafios e sempre se motivam muito. Quando você tem pressão em cima do seu trabalho, significa que está representando algo grandioso; se existe pressão, é porque as pessoas se importam. Seria grandioso por ter muitas pessoas acompanhando, mobilizadas. Todos nós estamos muito preparados para esta possível pressão, que só faria o Brasil desfrutar ainda mais por jogar uma Copa do Mundo em casa. Tomara que a próxima Copa do Mundo possa ser aqui no nosso país", completou.