Estreia no Paulista e apresentação de Carpini marcam semana do São Paulo

Na #SPFCplay, você confere as informações do jogo-treino de hoje e um bate-papo com o técnico Thiago Carpini!

Classificação e jogos Paulista

Dessa forma, o grupo são-paulino terá menos de uma semana para concluir os treinamentos antes da estreia no Paulista. O Tricolor paulista figura no Grupo D da competição e enfrentará o próprio São Bernardo, além do Botafogo-SP e do Novorizontino por uma vaga nas quartas de final.

O São Paulo fará seu primeiro compromisso no Paulista neste sábado (20). O clube terá pela frente o Santo André, às 20h, no Morumbis. Na temporada, o time ainda disputará outros quatro troféus: Supercopa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

A expectativa da estreia na temporada fica por conta dos novos reforços trazidos pela diretoria. Luiz Gustavo, Bobadilla, Erick e Ferreira podem ganhar seus primeiros minutos logo no primeiro jogo do torneio, enquanto Carpini deve fazer sua estreia como técnico do Tricolor.

