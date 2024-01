Com Félix Torres, Corinthians chega a sete jogadores estrangeiros no elenco

Com a contratação do zagueiro Félix Torres, o Corinthians chegou à marca de sete jogadores estrangeiros no elenco para a temporada de 2024. Além do beque equatoriano, o clube conta com Rafael Ramos (português), Diego Palacios (equatoriano), Fausto Vera (argentino), Rodrigo Garro (argentino), Matías Rojas (paraguaio) e Ángel Romero (paraguaio) como "gringos".

Por lei, a CBF permite justamente até sete jogadores estrangeiros relacionados para partidas de competições nacionais. Isso, no entanto, não deve impedir que o Timão siga explorando o mercado internacional.

A diretoria chefiada por Augusto Melo entende que atletas que vêm de fora possuem características que "casam" com a do Corinthians, de garra e intensidade. Desde quando ainda era candidato, o empresário afirmou que tinha como meta observar muito o mercado sul-americano, com a ajuda de um reformulado CIFUT.