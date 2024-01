Everton Ribeiro dificilmente fica no Flamengo e pode rumar ao Bahia

O Flamengo está perto de perder mais um jogador do atual elenco. Isso porque o meia Everton Ribeiro não entrou em acordo com a diretoria pela renovação de contrato e dificilmente permanecerá no clube para a temporada de 2024.

Os dirigentes do Rubro-Negro carioca se mantiveram irredutíveis sobre oferecer apenas um ano de contrato. Já Everton Ribeiro queria a ampliação do vínculo por mais duas temporadas. Assim,

As negociações esfriaram na última semana. Tanto que os representantes de Everton Ribeiro passaram a ouvir outros clubes.