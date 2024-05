Santos mantém confiança em reforços menos usados e espera por "florescimento"

Até o momento, o Santos soma 18 partidas na temporada, com 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas. O time chegou na final do Campeonato Paulista e lidera a Série B do Brasileirão.

Dentre alguns atletas que ainda gera desconfiança na torcida está Juan Cazares. O meio-campista entrou em campo em 11 partidas, sendo sete como titular, e marcou um gol. Ele não atua desde 31 de março.

"Ninguém me decepcionou até hoje. Estou feliz com todo mundo. Poderia ter colocado o Cazares no jogo contra o Avaí, mas quando o Gil pede pra sair e tive que colocar o Alex, que não jogava há muito tempo e resolvi dar essa proteção ao Alex, com Gil. Coloquei o Rincón por ter colocado o Alex", comentou Carille.

O Santos volta a campo nesta segunda-feira, às 21 horas (de Brasília). quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.