Ex-companheiro lembra drama com Cristiano Ronaldo: 'Comíamos as sobras'

Fabio Paim, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Sporting, relatou o início de carreira difícil do astro português que hoje joga pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Segundo ele, ambos comiam sobras do McDonald's quando estavam começando sua trajetória em Portugal.

Quando jogávamos no Sporting e morávamos na academia, morávamos no estádio. À noite, íamos ao McDonald's comprar os hambúrgueres que ninguém queria mais e que não serviam para vender. Estávamos lá todas as noites para pegar os hambúrgueres, comíamos as sobras que iam ser jogadas fora. O Sporting sabia disso. Não é como hoje. Fabio Paim, ao jornal inglês "The Sun"

Amigos seguiram rumos diferentes