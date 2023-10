Soteldo leva a melhor em reencontro com Medel e Venezuela bate Chile pelas Eliminatórias

A Venezuela recebeu o Chile, nesta terça-feira, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. No reencontro de Soteldo e Medel, os venezuelanos venceram por 3 a 0 com gols do atacante do Santos, Róndon e Machís. O jogo aconteceu no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín.

Alguns jogadores do Brasileirão estiveram presentes no confronto. Soteldo foi titular e decisivo para os venezuelanos, participando dos três gols de sua equipe. Enquanto isso, o volante Tomás Rincón, também do Peixe, entrou no segundo tempo, e o zagueiro Ferraresi, do São Paulo, ficou no banco.

Já do lado do Chile, Charles Aránguiz e Gary Medel entraram em campo. Os jogadores de Internacional e Vasco, respectivamente, iniciaram a partida no onze inicial escalado pelo técnico Eduardo Berizzo. O meia do Colorado, porém, foi substituído no intervalo. O zagueiro do Cruzmaltino também não fez boa partida e perdeu no um contra um contra Soteldo no segundo gol da Venezuela.