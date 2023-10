Fluminense oficializa renovação de contrato de John Kennedy até 2026

O atacante vem fazendo uma ótima temporada na equipe treinada por Fernando Diniz, também técnico da Seleção Brasileira. Foram 42 jogos até o momento, balançando as redes 14 vezes e dando cinco passes para gols. A competição em que Kennedy tem mais participações em gols neste ano, inclusive, é a Libertadores, com sete.

A renovação de John Kennedy é a nona que o clube do Rio de Janeiro conclui esse ano. Anteriormente, o Flu já havia estendido os vínculos dos atacantes Germán Cano e Jhon Arias, do meia Paulo Henrique Ganso, dos volantes André e Martinelli, do lateral direito Samuel Xavier e do goleiro Fábio, além de ter oficializado a permanência de Diniz.

O próximo compromisso do camisa nove com o Fluminense acontece após o fim da data Fifa. O Tricolor carioca recebe o Corinthians na próxima quinta-feira (19 de outubro), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.