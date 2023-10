Em jogo de seis gols, Borussia Dortmund vira sobre o Union Berlin e dorme na vice-liderança da Bundesliga

Agora, as duas equipes fazem uma pausa para a data Fifa. O Borussia Dortmund retorna aos gramados apenas no dia 20 de outubro (uma sexta-feira). O time enfrenta o Werder Bremen, também no Signal Iduna Park, às 15h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Bundesliga.

Do outro lado, o Union Berlin volta a seus compromissos no próximo dia 21 de outubro (um sábado). A equipe duela com o Stuttgart, às 10h30, no Estádio An der Alten Forsterei.

Os gols do jogo

O primeiro gol do confronto saiu logo aos sete minutos de partida. Após cobrança de escanteio, o centroavante Fullkrug subiu sozinho para cabecear próximo da pequena área. O goleiro Ronnow operou um milagre, mas deu rebote e a bola sobrou com o alemão, que conseguiu empurrar para o fundo das redes.

O empate do Union Berlin, porém, chegou rapidamente. Também depois de cobrança de escanteio, Gosens conseguiu sair da marcação e cabeceou para o gol, marcando o empate rapidamente. O gol da virada chegou aos 39 minutos, com o zagueiro Bonucci cobrando pênalti.