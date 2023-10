Juventus empata com Atalanta e se distancia dos líderes do Italiano

Neste domingo, a Juventus visitou a Atalanta fora de casa e empatou sem gols pela sétima rodada da Serie A italiana. Goleiro da Juve, Wojciech Szczesny brilhou com defesas importantes e garantiu o 0 a 0 no placar, no Gewiss Stadium, em Bérgamo.

Com o resultado, a Velha Senhora caiu na tabela e ocupa a quarta colocação do Campeonato Italiano, com 14 pontos, após começar a rodada na vice-liderança. Já a Atalanta aparece atrás da Juventus, na quinta posição, com 13 pontos.

Sem contar com o artilheiro Dusan Vlahovic por lesão, a Juve optou por uma postura defensiva e deixou o adversário com a posse da bola, buscando explorar os contra-ataques. Entretanto, a estratégia não foi bem sucedida e os visitantes ameaçaram pouco.