CR7 é jogador com mais participações em gols no mundo na temporada 2023/24

? Cristiano Ronaldo (38 anos) é o jogador com mais gols e participações em gols no mundo na temporada 23/24! ??? ?? 16 jogos ?? 16 gols (!) ?? 6 assistências ?? 22 participações em gols (!) ? 64 mins p/ participar de gol (!) ? 74 chutes (45 no gol!) ? Nota Sofascore 7.77 pic.twitter.com/DOkqKKkPBO ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) September 29, 2023

Outro número de destaque é o aproveitamento nas finalizações. Em 2023/24, Cristiano Ronaldo chutou 74 vezes a metas adversárias e acertou o alvo em 45 deles. Com isso, acerta aproximadamente 61% dos chutes que tenta. Os dados são do Sofascore.

Inclusive, o atleta cinco vezes eleito melhor do mundo não passou em branco na última partida do Al-Nassr. De pênalti, ele sacramentou a vitória do time sobre o Al Taee, pelo campeonato nacional, aos 42 minutos do segundo tempo.

Com Cristiano Ronaldo à disposição, o Al-Nassr volta a campo na próxima segunda-feira (2), contra o FK Istiqlol Dushanbe, do Tajiquistão, às 15 horas (de Brasília), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia.