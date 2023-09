Com gol contra de Sergio Ramos, Barcelona vence o Sevilla e vira líder do Espanhol

O Barcelona conquistou uma vitória extremamente importante nesta sexta-feira, contra o Sevilla. Pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barça venceu por 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Sergio Ramos.

Os catalães, que seguem invictos na La Liga, alcançaram 20 pontos e assumiram a primeira colocação. Até o final da rodada, porém, a equipe pode ser ultrapassada por Girona e Real Madrid, que vêm logo atrás com 19 e 18, respectivamente. O próximo compromisso do Barcelona será pela Liga dos Campeões. Na quarta-feira, a partir das 16h (de Brasília), contra o Porto, no Estádio do Dragão.

O Sevilla desperdiçou a oportunidade de saltar na tabela e segue na 12ª posição, com sete pontos. A equipe voltará a campo na terça-feira para disputar a segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partir das 16h, enfrentará o PSV, no Philips Stadion.