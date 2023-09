Gabigol lamenta vice da Copa do Brasil e projeta restante da temporada do Flamengo

O atacante Gabigol afirmou que os cariocas foram melhores no duelo de volta, mas admitiu que a derrota no Maracanã foi determinante para a perda do título. Na primeira partida, o Flamengo fez jogo ruim e saiu com derrota pelo placar mínimo.

"A gente fez um jogo muito bom hoje, a final é feita de dois jogos. Fomos melhores do que eles hoje, mas nos 180 minutos eles acabaram sendo melhores do que a gente. Sempre falo que a gente planta as coisas para colher. Não plantamos muitas coisas, colhemos nada", disse.

Gabigol projetou o restante da temporada do Flamengo e mirou o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro chegou a se aproximar do líder Botafogo, mas após sequência ruim, caiu para a sétima posição da competição nacional, com 40 pontos. Se ficar fora da zona de classificação, o time carioca não participará da Libertadores de 2024.

"Agora temos 15 jogos em que temos que buscar as vitórias para quem sabe brigar pelo título. Se não, vamos buscar a vaga para a Libertadores", declarou.

Na tentativa de se reerguer e mudar o andamento da temporada, o Flamengo volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Bahia, no Maracanã. A partir das 16h (de Brasília), a bola rola pela 25ª rodada do Brasileirão.