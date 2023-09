Bruno Fernandes marca, United vence Burnley e se recupera na Premier League

O Manchester United visitou hoje (23) o Burnley, no Estádio Turf Moor, pela sexta rodada da Premier League, e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Bruno Fernandes, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o time do técnico Erik Ten Hag se reabilitou na competição e chegou à oitava colocação com nove pontos. Os donos da casa, no entanto, permaneceram com apenas um ponto e foram para a lanterna do torneio

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe o Crystal Palace, no sábado, às 11 horas (de Brasília), no Old Trafford. Já o Burnley visita o Newcastle, no mesmo dia e horário, no Saint James Park.