Itália vence Ucrânia e consegue o primeiro triunfo sob o comando de Spalletti

Em compromisso válido pelo Grupo C das Eliminatórias da Euro, a Itália recebeu a Ucrânia no San Siro e venceu por 2 a 1. Davide Frattesi (duas vezes) foi o responsável por marcar os gols da primeira vitória do técnico Luciano Spalletti no comando da equipe. Já Andriy Yarmolenko foi quem descontou para os visitantes.

Com o resultado desta terça-feira, os italianos melhoraram sua situação na tabela e assumiram a segunda posição do grupo, com sete pontos. Apesar de possuírem a mesma pontuação de Ucrânia, os tetracampeões do mundo têm o saldo de gols melhor e um jogo a menos.