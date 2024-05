O que o Palmeiras precisa fazer para ter a melhor campanha da Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras busca uma vitória contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, para assegurar a melhor campanha da fase de grupos. O time de Abel Ferreira, porém, precisará ficar de olho nos argentinos River Plate e Talleres.

O que aconteceu

Só uma vitória permite ao Palmeiras ter a melhor campanha da primeira fase. Isso porque o Atlético-MG venceu o Caracas (VEN) e foi a 15 pontos, contra 13 do Alviverde.

O clube paulista, porém, também precisa ficar de olho no saldo de gols. Caso River Plate e Talleres também vençam seus jogos, a definição da liderança geral será pelo saldo de gols. Neste momento, o Palmeiras tem nove gols de saldo, contra sete do River e seis do Talleres.