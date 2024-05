Jogo do Fluminense hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Fluminense recebe o Alianza Lima hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. TV Globo (RJ), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming) transmitem o jogo ao vivo.

Atual campeão, o Fluminense já está classificado e garantido em primeiro lugar do Grupo A. A equipe de Fernando Diniz quer terminar entre as melhores campanhas na classificação geral.

O Alianza Lima chega ao Maracanã ainda com chances de classificação às oitavas. Apesar da lanterna do grupo com apenas quatro pontos, os rivais pela vaga, Cerro Porteño e Colo-Colo, possuem apenas cinco.