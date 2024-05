Em jogo de 5 gols, Flu 'cumpre tabela' com vitória sobre Alianza na Liberta

Retorno ao Brasileiro - O Fluminense agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, que retorna neste fim de semana após a paralisação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Tricolor recebe o Juventude, neste sábado (1º), no Maracanã. Será o primeiro jogo do clube gaúcho após mais de um mês.

O jogo

O Fluminense entrou disperso em campo e levou um gol logo no início do jogo, onde a zaga parou em escanteio do Alianza Lima. Com uma formação com quatro atacantes, o time de Fernando Diniz tinha dificuldades de se encontrar em campo e teve as melhores oportunidades na base do abafa, como na cabeçada de Keno na trave.

O segundo tempo foi eletrizante. Foram três gols nos seis primeiros minutos da etapa final. O Flu empatou, o Alianza voltou a ficar na frente e o Tricolor igualou o placar novamente. A partir do 2 a 2, o Alianza sentiu o nervosismo e os cariocas passaram a pressionar, embalados também pelas mudanças de Diniz que surtiram efeito. O gol salvador aconteceu com o amuleto John Kennedy, já aos 35 minutos.

Gols e lances

Alianza Lima abre o placar no início - O Alianza Lima abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando o time peruano bateu escanteio da esquerda, Arregui subiu nas costas de Marcelo, que não saiu do chão e viu o adversário cabecear para o fundo do gol.