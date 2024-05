Junior Barranquilla x Botafogo: onde assistir ao jogo pela Libertadores

O duelo vale a liderança do Grupo D. O Junior Barranquilla é o primeiro colocado da chave, com nove pontos, mesma pontuação do Alvinegro.

Classificação e jogos Libertadores

O Botafogo não terá o venezuelano Savarino. Com fadiga, ele será poupado e não viajou com o elenco. O lateral-esquerdo Cuiabano, que tem sido titular, não está inscrito na competição nesta fase de grupos. Danilo Barbosa também está fora por ter de cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Junior Barranquilla: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Emanuel Olivera, Jermein Peña e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Victor Cantillo e Yimmi Chará; Déiber Caicedo (Marco Pérez), Luis Daniel González (José Enamorado) e Carlos Bacca. Técnico: Arturo Reyes



Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Marlon Freitas, Tchê Tchê (Óscar Romero) e Luiz Henrique; Tiquinho Soares e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Junior Barranquilla x Botafogo -- Libertadores

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Colômbia

Data e hora: 28 de maio de 2024, terça-feira, às 19h

Transmissão: ESPN 4 e Star+